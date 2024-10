UniSalento, bassa incidenza di tumori nelle Galapagos

Lecce – L’Università del Salento ha voluto rendere noti i primi risultati inerenti la ricerca internazionale svolta con le gli atenei di Padova e Modena e Reggio Emilia. La ricerca ha avuto come oggetto la bassa incidenza di tumori degli abitanti delle isole Galapagos prendendo in esame vari fattori tra cui alimentazione e stile di vita. Una ricerca che ha visto protagonista anche il Salento, anche per le abitudini alimentari basate ancora sulla dieta mediterranea.

