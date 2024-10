Sgm, avvocato Francesca Conte nominata nuovo Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società

Sgm, la società di gestione dei trasporti del Comune di Lecce, continua il suo percorso di rinnovamento e innovazione. Nelle scorse settimane, il Presidente Damiano D’Autilia ha annunciato importanti sviluppi all’interno della governance della società, finalizzati a promuovere un cambio di passo e a garantire maggiore trasparenza e responsabilità nelle operazioni aziendali.

In un’ottica di rinnovamento, il Consiglio di Amministrazione di SGM ha nominato, all’unanimità, il nuovo Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società. Questo prestigioso incarico è stato affidato all’avvocato Francesca Grazia Conte, una figura di spicco nel panorama legale, nota per la sua esperienza nel campo del diritto penale e per il suo ruolo di consulente giuridico. La scelta di Conte rappresenta un passo significativo verso l’adozione di pratiche di governance più solide e orientate alla legalità.

L’Organismo di Vigilanza ha un ruolo cruciale all’interno della società, poiché è responsabile del monitoraggio della conformità alle normative vigenti e della promozione di un ambiente di lavoro etico. La nomina dell’avvocato Conte, insieme alla conferma dell’avvocato Felice Fitto come componente dell’organismo, sottolinea l’impegno di SGM a garantire un elevato standard di integrità e professionalità.

Questo cambiamento nella leadership dell’Organismo di Vigilanza si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento e modernizzazione che SGM sta perseguendo. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze dei cittadini e di migliorare continuamente il servizio di trasporto pubblico, rafforzando la fiducia della comunità nella gestione della mobilità urbana.

La nomina dell’avvocato Francesca Grazia Conte e la conferma dell’avvocato Felice Fitto rappresentano un passo significativo nel percorso di rinnovamento di SGM. Con una governance rafforzata e orientata alla legalità, la società si prepara ad affrontare le sfide future, continuando a migliorare i servizi di trasporto per la comunità di Lecce e a promuovere una mobilità sostenibile e responsabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts