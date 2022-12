Salento: Sequestrati 44kg di alimenti privi di tracciabilità

Condividi su...

I Carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato 44 chili di alimenti non idonei al consumo perché privi di tracciabilità. Durante i controlli, disposti per il periodo natalizio, sono stati sequestrati anche 453 giocattoli privi della marcatura ‘CE’ e le previste informazioni di sicurezza in lingua italiana.

In totale i militari in provincia di Lecce dall’inizio del mese di dicembre hanno eseguito 28 ispezioni riscontrando irregolarità in otto casi (il 29% circa degli obiettivi controllati), a seguito dei quali sono state segnalati all’autorità sanitaria e amministrativa otto operatori dei settori alimentari e vendita di giocatoli e sono state inflitte sanzioni per oltre 19.500 euro.