Salento: Notte di fuoco a Santa Cesarea, bruciano due auto

Alle 02.30 di mercoledì 12 luglio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie sono intervenuti a Santa Cesarea Terme, frazione di Cerfignano, per un incendio che ha interessato due autovetture, una Toyota Yaris e un’Alfa Romeo 147, parcheggiate in via Giuseppe Mazzini.

Le fiamme hanno danneggiato anche la linea elettrica della pubblica illuminazione e il muro di un’abitazione. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito ulteriori danni salvaguardando l’incolumità dei residenti. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell’incendio.

