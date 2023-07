Abusi su minorenni nel foggiano, 36enne arrestato a Bologna

Avrebbe abusato di un paio di minorenni mentre si trovavano nella villa comunale di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani). Dopo le denunce delle vittime, i Carabinieri hanno arrestato a Bologna, un uomo di 36 anni, ora in carcere con le accuse di violenza sessuale aggravata ai danni di minori e atti osceni aggravati. Gli episodi risalgono all’ottobre del 2022 quando l’uomo, incrociando le minorenni, le avrebbe fermate impedendo loro di reagire. A riferirlo sono state le vittime che hanno chiesto aiuto ai genitori che si sono rivolti ai militari dell’Arma. Sono cominciate così le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia. Gli investigatori – che hanno ascoltato le minorenni in modalità protetta – sono riusciti a identificare il 36enne che aveva nel frattempo lasciato la Puglia per trasferirsi a Bologna. Nel capoluogo emiliano i carabinieri lo hanno arrestato eseguendo quanto disposto dal gip del Tribunale di Foggia.

