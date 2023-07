Salento Book Festival con Walter Veltroni e Antonella Agnoli

Walter Veltroni con il libro “Non arrendiamoci” (Rizzoli) e Antonella Agnoli con “La casa di tutti. Città e biblioteche” (Laterza) sono i protagonisti dei prossimi due incontri del Salento Book Festival. “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori”, la più grande rassegna itinerante pugliese legata ai libri anche quest’anno va in scena tra vicoli, giardini, castelli, palazzi storici e belvedere sul mare, in otto comuni della provincia di Lecce: Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli e Nardò.

Debutta a Castrignano dei Greci domenica 9 luglio. In Piazza Sant’Antonio alle ore 20.30 il politico, scrittore e regista romano presenta il libro “Non arrendiamoci” (Rizzoli), tra le cui pagine si svela un’appassionata discussione guidata da Edoardo Camurri, in cui Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, e Walter Veltroni illustrano le molte ragioni per non arrendersi a un mondo che appare sempre più disumano, ma che può essere ancora riscattato da azioni consapevoli. “Non arrendiamoci alla paura, soprattutto alle paure indotte: guardiamo invece in faccia le paure reali, e studiamo strategie per liberarci delle loro cause” il monito. L’incontro sarà condotto dal giornalista Rosario Tornesello, direttore del “Nuovo Quotidiano di Puglia”, con la partecipazione di Mons. Francesco Neri, Arcivescovo della Diocesi di Otranto.

Il giorno successivo, lunedì 10 luglio, Veltroni sarà a Collepasso, alle ore 21.30. Questa volta con la partecipazione di Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca. Incontra l’autore Cristiana Caricato.

L’incontro sarà anticipato dalla presentazione del libro di Antonella Agnoli “La casa di tutti. Città e biblioteche” (Laterza). L’autrice, membro della Fondazione EOS (Edison Orizzonte Sociale) e del Cultural Welfare Center, esperta di progetti di rigenerazione urbana, di ripensamento di luoghi culturali e di nuove biblioteche, in questo libro ci conduce in un viaggio attraverso le più innovative biblioteche del mondo, mostrandoci come una biblioteca possa essere uno straordinario fattore di comunità. Incontra l’autrice Eugenio Chetta.

