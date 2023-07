Kalàscima: La world band salentina porta la Puglia in Canada

È partito lo scorso 2 luglio il “Canada Tour” della world band salentina Kalàscima con l’artista italo-canadese Andrea Ramolo, plurinominata ai Canadian Folk Music Awards. Dodici date che toccheranno le più importanti città e festival del Paese nordamericano e in cui gli artisti presenteranno le tracce del disco scritto insieme dal titolo “The South”.

Questo il Tour nel dettaglio:

2 luglio – Harbourfront Centre – Toronto (ON)

6 luglio – Northern Lights Festival – Sudbury (ON)

7 e 8 luglio – Mariposa Folk Festival – Orillia (ON)

8 e 9 luglio – Sunset Music Festival – London (ON)

12 luglio – Istituto Italiano di Cultura – Toronto (ON)

14 luglio – Ness Creek Music Festival – Ness Creek (SK)

15 luglio – The Harrison Festival of the Arts – Harrison Hot Springs (BC)

16 luglio – Vancouver Folk Festival – Vancouver (BC)

21 luglio – Harmony Concerts at Stone Crop Acres – Morrisburg (ON)

27 – 30 luglio – Calgary Folk Festival – Calgary (AB)

La collaborazione con Andrea Ramolo nasce nel 2019 al Folk International Alliance di Montreal e porta la band alla scrittura e registrazione del disco “The South” e alla realizzazione dell’omonimo documentario che lo scorso 4 luglio è stato presentato in anteprima mondiale all’ICFF (Italian Contemporary Film Festival) Lavazza Inclucity di Toronto durante un evento sold out.

Il documentario, diretto dal pluripremiato regista Giuseppe Marco Albano e creato, scritto e prodotto da Andrea Ramolo, segue l’artista e i Kalàscima dietro le quinte della realizzazione del nuovo album. Il film segue poi la Ramolo nel suo viaggio di ritorno nel sud Italia per esplorare il folklore e le leggende che musica e danza nascondono, nonché il suo legame con la terra e i suoi antenati. Nel cast: Andrea Ramolo, Alessandra Belloni, Francesca Silvano, Michele D’Elia, Massimiliano De Marco, Carlo Massarelli, Luca Bucarella, Giovani Chirico, Federico Laganá, Biagio Panico, Rosaria Gaballo, Franca Gaballo, Lucia Scarabino, Veronica Calati, Stefano Campagna, Mattia Politi, Luisa Del Giudice.

Il disco “The South’, prodotto da Michele D’Elia presso gli Interstellar Studios a Tricase Porto, è un’iniziativa musicale e culturale guidata dalla cantautrice canadese Andrea Ramolo e supportata dal Canada Council for the Arts.

L’obiettivo di Ramolo era quello di esplorare la musica tradizionale e ancestrale dei suoi antenati del sud Italia per far evolvere la sua voce e il suo suono insieme all’electro-folk e world music dei Kalàscima. Proprio frazie alla guida e all’esperienza della band pugliese in questo genere musicale e nell’utilizzo di strumenti tradizionali italiani, l’inedito ensemble ha riarrangiato quattro brani salentini in modo fresco e contemporaneo per renderli accessibili al pubblico in tutto il Canada.

Sono nati poi 2 brani originali – ‘The South’ e ‘Balla’, un pezzo dance che campiona voci ancestrali e mescola insieme pop, rap e rime italiane ed elettronica. L’album è una raccolta che riesce a fare da ponte tra il passato e il presente, attingendo dalla tradizione in modo evocativo ma accogliente per tutti gli ascoltatori.

I Kalàscima sono sei amici del profondo Salento, cresciuti insieme suonando e cantando le melodie e i ritmi ipnotici del magico rituale della Taranta, reinventano la tradizione con un mix di elettronica, beat lisergici, melodie originali e atmosfere folk delle proprie origini: dialetto salentino, inglese e griko creano un ponte immaginario tra la musica pugliese e la scena internazionale.

Catapultati sulla scena world internazionale, hanno suonato in importanti Festival internazionali con un live in cui strumenti tradizionali si affiancano a quelli moderni ed elettronici. Hanno calcato il palco di SXSW (US), Roskilde Festival (DK), Colours of Ostrava (CZ), Tallin Music Week (EE), SIM Sao Paulo (BR), Mundial Montreal (CA), Seoul Music Week (KR), Babel Med (FR), Seoul Music Week (KR), Folk Alliance International Conference (CA), Fira Mediterrania de Manresa (ES), Australasian World Music Expo (AU), Medimex (IT), Womex, Jova Beach Party 2022 e tanti altri.

A giugno 2019 hanno aperto il concerto italiano di Patty Smith a Taranto guadagnandosi l’attenzione e l’interesse dell’icona rock che ha lodato la loro energia sul palco. Due tour in Australia e Cina e poi Ecuador, Brasile, Giappone, Corea del Sud, India, USA, Israele, Germania, Danimarca, Belgio, Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Austria, Albania, Croazia, Slovenia, Kosovo, Macedonia, Estonia, Lettonia, Giordania hanno reso solida la loro reputazione internazionale.

Il loro album Psychedelic Trance Tarantella (Ponderosa, 2014) li ha portati alla candidatura al Premio Tenco inoltre, al primo posto nella World CMJ Radio Chart e al sesto posto nella World Music Chart Europe, nonché nelle trasmissioni dei più importanti network radiofonici internazionali tra cui: ABC Australia (AU), RTHK (Hong Kong), WDR (DE), RTBF (BE), RSI (CH), Radio 3 RAI (IT).

Nel novembre 2015 la rivista musicale francese Trad Magazine ha dedicato loro la copertina. Psychedelic Trance Tarantella presenta inoltre una collaborazione artistica con il maestro Ludovico Einaudi che ha impreziosito, con il suo pianoforte, il brano “Due Mari”.

