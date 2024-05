Eccellenza, amuleto Konè: quando segna il Bisceglie vince quasi sempre

Moriféré Koné è una sorta di amuleto. Quando segna lui, il Bisceglie non perde quasi mai. A certificarlo, ci sono i numeri: otto gol stagionali che hanno permesso ai nerazzurri di portare a casa sei vittorie durante la regular season in Eccellenza e un solo pareggio, arrivato forse nella partita più importante della stagione. Perché nella prima semifinale degli spareggi nazionali contro la Vigor Lamezia, l’impatto di Koné nel 3-3 del “D’Ippolito” è stato fondamentale. Oltre ad aver firmato il gol del momentaneo 2-1 dopo un rasoterra chirurgico, l’ex Corato ha offerto a Nicolas Di Rito un cioccolatino solo da scartare nel tris nerazzurro. Due guizzi decisivi per mettere in discesa la qualificazione in vista della gara del “Ventura” in programma domenica 2 giugno. Konè, però, sperava in un contributo maggiore.

Il 3-3, in ogni caso, lascia ancora uno spiraglio per la Vigor Lamezia. Il Bisceglie, in vista del match di ritorno, dovrà limitare al minimo gli errori per alimentare il sogno Serie D e guadagnarsi un posto nella finalissima. Mister Di Meo, oltre che sull’amuleto Kone, potrà contare su Antonio Pignataro, che tornerà a disposizione dopo due giornate di squalifica. Un attaccante capace di segnare gol pesanti, ma sarà la squadra ancora una volta a fare la differenza.

