De Luca replica a Meloni: ‘Performance organizzata e fuori contesto’

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha risposto a Giorgia Meloni durante un evento a Napoli. La premier, in visita a Caivano, aveva salutato il governatore con un provocatorio “presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni” suscitando reazioni contrastanti.

“Ho visto che ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità, noi non possiamo che concordare ovviamente”, ha dichiarato De Luca rivelando di aver appreso dalle piattaforme social di una “performance organizzata” che ha preceduto il loro incontro, definendola fuori luogo e distante dai reali problemi del Paese. “Ho sentito solo quando si è avvicinata per dirmi “presidente come sta?”, infatti ho risposto ‘bene in salute e benvenuta qui”.

Durante un convegno sull’ospedale Cardarelli di Napoli, il presidente della Campania ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul sistema sanitario pubblico in difficoltà e sul blocco dei fondi di coesione per la Regione Campania e altre regioni del Sud.

Inoltre, De Luca ha espresso il suo disappunto per il fatto che Meloni abbia scelto di visitare Caivano anziché commemorare l’anniversario a Brescia, definendo quest’ultimo evento come simbolico per l’Italia e degno di maggior attenzione.

