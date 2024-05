Festa Nazionale del Pane Fresco dal 29 maggio al 1° giugno

Dal 29 maggio al 1 °giugno si terrà la Festa Nazionale del Pane Fresco in tutta Italia. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione viene realizzata dalla Federazione Italiana Panificatori con il patrocinio e la collaborazione attiva della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) grazie a un protocollo d’intesa triennale sottoscritto da LILT e Federazione finalizzato a promuovere corretti stili alimentari e di vita e in funzione preventiva antitumorale.

Nei panifici aderenti, in cui i panificatori offriranno piccole degustazioni dei propri prodotti freschi, saranno presenti anche i volontari della LILT che sensibilizzeranno i cittadini sulle tematiche del benessere e della prevenzione collegati agli stili di consumo degli alimenti.

Con il motto “Ogni giorno dal tuo fornaio, una fetta di salute” e all’insegna della prevenzione a tavola, che mette al centro il ruolo fondamentale di uno stile nutrizionale sano, naturale e consapevole nonché del ruolo essenziale che in esso gioca il pane fresco, si realizzeranno in questi giorni iniziative anche diverse tra loro, che vanno dagli assaggi di pane e prodotti di pasticceria e focacceria, alle merende fresche di giornata sane e ideali per i ragazzi.

“Prevenire è vivere. Non smetterò mai di ricordarlo. È per questa ragione – sottolinea il presidente della LILT Francesco Schittulli – che bisogna investire soprattutto nella prevenzione primaria. Un’alimentazione sana e corretta, unita all’attività fisica ed evitando fumo e alcol, sono la prima forma di prevenzione che ciascuno di noi più mettere in atto per prevenire i tumori. Il consumo di alimenti genuini come lo è il pane fresco ed artigianale,

insieme a frutta e verdura di stagione – prosegue il professor Schittulli, senologo e chirurgo oncologo – sono alla base della dieta mediterranea italiana, che dal 2010 è stata riconosciuta all’interno del patrimonio immateriale dell’umanità per la sua importanza per la nostra salute”.

Ove possibile, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, verranno anche organizzate visite e dimostrazioni nei laboratori per scoprire i segreti di questa arte millenaria. Dunque una grande festa che celebra il pane fresco artigianale italiano, prodotto identitario della cultura italiana ed elemento basilare della storia dell’uomo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author