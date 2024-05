Il prossimo venerdì 31 maggio, il Teatro Forma di Bari ospiterà lo spettacolo “Lo Spazio di un Respiro”, un’opera teatrale di Antonello Loiacono che racconta il percorso di un uomo verso la consapevolezza di sé e la maturità.

Un viaggio emozionante attraverso le epoche, uno spettacolo che ripercorre le tappe salienti della vita del protagonista, dagli anni ’80 ai giorni nostri, in un vortice di emozioni e ricordi. La colonna sonora sarà eseguita dal vivo dalla band “I due quarti”, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio introspettivo.

Oltre al suo valore artistico, “Lo Spazio di un Respiro” rappresenta un’importante occasione per sostenere il progetto Youngle Bari, una web app di ascolto per adolescenti gestita da altri adolescenti con il supporto di psicologi ed educatori esperti. Nata per promuovere il benessere mentale dei giovani, Youngle offre uno spazio sicuro e riservato dove confrontarsi, condividere esperienze e ricevere supporto.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ReStart che, dopo aver dato vita al personaggio Rubik durante il periodo del covid, ha aderito al progetto nazionale “Youngle – Social Net Skills”, nato nel 2011 su finanziamento del Ministero della Salute (CCM: Centro per la prevenzione e il Controllo delle Malattie). Youngle Bari è sostenuto da importanti partner quali Tersan Puglia, dall’associazione “Dario Favia – Lasciateci le ali”, da sempre vicini alle iniziative di ReStart, e dal Rotary Club Bari Castello in prima linea nel sostenere questo progetto a sfondo sociale. Il presidente Vincenzo d’Ambrosio Lettieri, il direttivo e gli associati del Rotary Club Bari Castello hanno scelto di destinare il proprio service annuale al sostegno di Youngle Bari. Già nel novembre 2023, infatti, durante l’evento “Il Cielo è Sempre più Blu”, il Rotary aveva presentato l’iniziativa e raccolto fondi per la sua realizzazione.

Quella di venerdì 31 maggio sarà anche un’occasione per conoscere meglio Youngle e i suoi risultati. Prima dell’inizio dello spettacolo, infatti, il Rotary Club Bari Castello avrà il piacere di condividere i risultati ottenuti nei primi mesi di lavoro del progetto Youngle. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino questa importante realtà e comprendere il suo impatto positivo sulla vita dei giovani.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna del teatro e del sociale. “Lo Spazio di un Respiro” non solo rappresenta un’esperienza artistica di grande valore, ma anche un’opportunità concreta per contribuire al benessere mentale dei giovani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author