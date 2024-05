Gli agricoltori di Coldiretti preparano un blitz, con gommoni e barche a vela, per andare andare all’arrembaggio della ‘nave fantasma’ carica di grano turco, di cui si erano perse le tracce dopo che aveva lasciato la Tunisia, da cui pare sia stata respinta, prima arrivare a Bari dopo aver toccato le coste greche. L’appuntamento è per le 10.30 di mercoledì 29 maggio 2024, con ingresso Marisabella al Mar di Levante, da dove salperanno le imbarcazioni con le bandiere gialle.

“Occorre fermare le importazioni sleali, introducendo con decisione il principio di reciprocità per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell’Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e del rispetto delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno. Una concorrenza sleale che mette a rischio la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese agricole”, si legge in una nota di Coldiretti.

