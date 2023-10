Salento: 54enne muore schiacciato dalla sua motozappa

Tragedia ad Alliste, in provincia di Lecce, nella tarda mattinata di venerdì 6 ottobre. Martino Lombardo, 54 anni, è morto schiacciato dalla motozappa con cui stava effettuando dei lavori agricoli su un terreno di sua proprietà. L’incidente è avvenuto nei pressi di via Longa, alla periferia di Alliste, dove il 54enne viveva: sul posto i Carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica, e i Vigili del Fuoco.

