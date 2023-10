Lecce, il prefetto Rotondi incontra l’ambasciatore della Repubblica di Polonia

Nella mattinata odierna, presso la Caserma Pico di Lecce, Il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha incontrato l’Ambasciatore della Repubblica di Poloniain Italia Anna Maria Anders, nell’ambito dell’evento “Italiani e Polacchi: Popoli Fratelli Uniti dal sogno della libertà”, organizzato dall’Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia in collaborazione con il Comando Militare Esercito Puglia, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione e della battaglia di Montecassino.

Il Prefetto, nel dare il benvenuto all’Ambasciatore, ha sottolineato l’elevato livello di integrazione della comunità polacca nel territorio salentino, ricordando lo stretto legame di amicizia e fratellanza tra il popolo polacco e quello italiano.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di nuove occasioni di confronto, finalizzate a rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp