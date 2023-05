Rutigliano, fine settimana con il fischietto in terracotta

RUTIGLIANO – Un’edizione speciale della Festa del Fischietto in Terracotta, che si terrà questo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 giugno nel borgo medioevale di Rutigliano. Il programma comprende artigianato, gastronomia, intrattenimento e visite guidate. La Festa del Fischietto punta sull’antica tradizione dell’artigianato della terracotta. Le bancarelle saranno presenti in tutto il borgo, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare e acquistare una vasta selezione di fischietti. Gli artigiani locali mostreranno le loro abilità e condivideranno la loro passione con i visitatori. In più, una varietà di piatti gastronomici che rappresentano la tradizione culinaria della Regione. E gli spettacoli: sul palco principale sui esibiranno sabato, gli Apres La Classe, e domenica Uccio De Santis

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp