Ruffano: 15enne semina il terrore con una pistola giocattolo

Un quindicenne ha seminato il panico tra i clienti di due locali a Ruffano, in provincia di Lecce, coprendosi il volto con una bandana e impugnando una pistola giocattolo, che appariva molto simile a una vera. L’episodio è avvenuto mercoledì scorso in via Margherita di Savoia, dove le persone, vedendo l’arma, sono fuggite terrorizzate. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno successivamente rintracciato il giovane e trovato in casa sua gli indumenti indossati durante l’incidente e la pistola giocattolo. Il ragazzo è stato denunciato alla procura per minorenni di Lecce con l’accusa di procurato allarme.

