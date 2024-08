Incidente mortale in Salento: perde la vita un 35enne

Ennesimo incidente mortale sulle strade del Salento. Il sinistro si è verificato poco dopo le 13 di sabato 31 agosto, a Sannicola, lungo la SP17, un’arteria poco distante dalla SS101 Lecce-Gallipoli.

A perdere la vita è un 35enne, originario di Galatone. L’uomo viaggiava a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del motociclo. Si sarebbe inizialmente scontrato contro il guardrail adiacente la strada provinciale. Poi, sbalzato dalla sella della Vespa, sarebbe caduto rovinosamente a terra. L’impatto con l’asfalto si è rivelato fatale per l’uomo, che è morto sul colpo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118: il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, i quali hanno provveduto anche ad avvisare i carabinieri. Ai militari del Comando Stazione di Sannicola il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente con i rilievi. La vespa sulla quale viaggiava la vittima, intanto, è stata posta sotto sequestro.

La strada è stata teatro di un incidente mortale appena due giorni fa. A perdere la vita, in quel caso, è stata una 73enne originaria di Nardò.

