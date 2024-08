Lecce, i commercianti chiedono rispetto dei tempi per i lavori di via Alvino

Lecce – I lavori su via Alvino sono fermi ormai da oltre un anno. Una situazione che già in passato, durante il rifacimento del basolato e degli altri interventi previsti, aveva portato non poche polemiche. Polemiche continuate poi al termine dei lavori a causa delle fughe tra le chianche che presentano già delle crepe e l’utilizzo di colate di cemento per le rampe dedicate ai disabili. Infine, la tempistica non rispettata dei fine lavori che ha portato il cantiere a provocare disagi ai commercianti, disagi che sperano non dover vivere nuovamente nel cuore del centro storico della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author