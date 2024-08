Rubano auto e tentano di investire donna con bambino a Trinitapoli, Di Feo: “tenere la guardia alta”

“Va tenuta la guardia alta e far sì che le forze dell’ordine venga sempre coadiuvate in un territorio che sta facendo tanto nel contrastare l’illegalità”. A parlare è il sindaco di Trinitapoli, Franceso di Feo, dopo aver appreso la notizia di un furto d’auto ai danni di una famiglia originaria di Trinitapoli ma emigrata al nord da 30 anni. La vicenda accade martedì scorso: una famiglia casalina è appena arrivata per le vacanze ma la spensieratezza del momento si trasforma in incubo. Due uomini incappucciati gli rubano l’auto, una 500X, rischiando di investire la donna, con in un braccio una bimba di dieci mesi, che si era messa davanti per tentare di bloccare i ladri. “Un vero far west” si legge nella nota ufficiale arrivata da Palazzo di città con il sindaco, Francesco di Feo che auspica che i malviventi vengano arrestati. “Episodi come questi fanno riprecipitare nello smarrimento una comunità intera” aggiunge il primo cittadino. Che ricorda anche un altro recente fatto di cronaca: l’incendio di un’autovettura: “E’ la dimostrazione della presenza di soggetti alieni alla cultura della legalità”.

