Rotonda, Pagana: ‘Questi tre punti sono vitali per noi’

(Di Roberto Chito) “Al di là delle tre vittorie contro il Matera, per noi era fondamentale fare punti anche qui contro una squadra forte”. Sono le parole del tecnico Giuseppe Pagana ai microfoni di Antenna Sud dopo la vittoria di Matera.

“I miei ragazzi, sin dal primo minuto hanno mostrato il giusto piglio. Abbiamo sfornato una grande prestazione. Alla fine, Cajazzo, ha trovato un gran gol. In qualche ripartenza, poi, potevamo essere più cinici. Salvezza vicina? Per noi è fondamentale continuare a muovere la classifica e mantenere punti di vantaggio sui play out. Ma sappiamo che il massimo è ancora lungo”.

Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico biancoverde Giuseppe Pagana nel post-partita di Matera-Rotonda.

