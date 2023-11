Rotonda-Barletta 0-2, Ginestra: “Vittoria fondamentale”

ROTONDA (PZ) – Un Barletta solido e capace di soffrire torna da Rotonda con tre punti in più. Il 2-0 inflitto ai lucani rilancia i biancorossi dopo il pareggio amaro contro la Palmese, ma per il tecnico biancorosso Ciro Ginestra c’è ancora strada da fare.

«Oggi era importante centrare il successo – spiega il mister campano – qui tante squadre hanno fatto fatica e il vento ha condizionato la manovra di entrambe le formazioni. Siamo stati bravi a creare l’occasione per l’autogol, poi Marsili ha trovato il raddoppio in un momento decisivo della partita. Bisogna migliorare sul piano della prestazione, eravamo un po’ bloccati in alcune circostanze del gioco, ma è un ottimo viatico per ripartire».

Domenica i biancorossi ospiteranno il Gravina, Ginestra tiene alta la guardia: «Dovremo prestare attenzione e proveremo a migliorare anche sul piano del gioco – conclude – sarà fondamentale non ripetere gli errori che si sono visti con la Palmese e ripartire dai tre punti di oggi su un campo complicato».

