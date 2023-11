Lattanzio riporta l’Altamura in vetta, Martina battuto 1-0

ALTAMURA – La prodezza di Lattanzio decide lo scontro diretto tra Team Altamura e Martina e consegna ai biancorossi il primato. Al “D’Angelo” i murgiani vincono 1-0 in una gara combattuta, confermando il successo di metà settimana ad Angri. I biancazzurri si fermano dopo tre pari di fila. 4’, primo corner della partita, Bertolo impatta ma non centra la porta. 6’, Grande raccoglie in area di rigore, sinistro-destro ma la sfera termina alta sopra la traversa. Sul versante opposto, al 16’, ci prova Ancora, nulla di fatto. Occasionissima per i murgiani al 20’, apertura al bacio di Logoluso, Grande tutto solo viene murato da Nikolli, si salvano i biancazzurri. Al 28’ la prodezza balistica di Ganfornina fa tremare la traversa e tutto il “D’Angelo”, sfortunato il centrocampista spagnolo. La supremazia territoriale, seppur leggera, resta della Team, la prima frazione scorre però senza ulteriori emozioni. Si va negli spogliatoi a reti bianche. La ripresa parte con un’iniziativa di marca ospite. 47’, Ievolella pescato in area di rigore trova la chiusura di Bertolo. 56’, angolo di Ancora, Silletti svetta prima di tutti ma senza precisione. L’Altamura riprende la gara in mano e crea l’episodio vincente, azione prolungata, al 23’ Bolognese serve Lattanzio che disegna una parabola letale per Figliola. L’attaccante subentra e dopo pochi minuti delizia il pubblico presente con un gran gol. La partita è intensissima, al 79’ il Martina si fa vivo con il tentativo di Virgilio, nessun problema per Fernandes. 87’, incursione rapida di Pinto in area, il potente cross viene ribattuto in angolo da Bertolo. Sei minuti di sofferenza per i murgiani, il Martina non punge e al “D’Angelo” scoppia la festa. La Team Altamura ottiene la seconda vittoria consecutiva e torna in vetta al Girone H.

IL TABELLINO

Team Altamura (3-4-3): Fernandes; Cascella, Mattera, Bertolo; Grande (41’st. Bersaglia), Logoluso (58’st. Dipinto), Bolognese, Kharmoud (33’st. Colella); Molinaro (58’st. Maccioni), Battimelli (58’st. Lattanzio), Loiodice. All. Giacomarro.

Martina (4-3-3): Figliola; Mancini, Silletti, Dieng, Nikolli (1’st. Tuccitto); Virgilio (47’st. Vaticinio), Langone (31’st. Baglione), Ganfornina; Ievolella (31’st. Albanese), Palermo, Ancora (20’st. Pinto). All. Moncelli (squalificato Pizzulli).

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Note: ammoniti: Nikolli (M), Baglione (M).

Marcatori: 23’st. Lattanzio (A).

Angoli: 3-2

