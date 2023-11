D/H: Un super Casarano travolge l’Angri

Il Casarano continua a crescere e batte 3-0 l’Angri in un ‘Capozza’ tornato a riempirsi per l’occasione. Padroni di casa in vantaggio con Giannini al 10’ Raddoppio nella ripresa con Rajkovic su calcio di rigore. Il terzo gol lo firma il neo entrato Parisi.

