Fidelis Andria show: 5-0 al Santa Maria Cilento e ritorno alla vittoria dopo più di un mese

L’uragano Fidelis Andria si abbatte sul malcapitato Santa Maria Cilento: i biancoazzurri superano con un roboante 5-0 i campani al Degli Ulivi e tornano a vincere in campionato a distanza di poco più di un mese dall’ultima volta. Lo fanno al termine di una prestazione brillante dal primo all’ultimo minuto, di una partita che li permette di salire a quota 17 punti e di accorciare la distanza dalla vetta della classifica.

Farina opta per uno spregiudicato 4-2-3-1 con Sasanelli, Strambelli e Burzio alle spalle di Scaringella, Ferullo risponde con un 3-5-2 nel quale Persano e Maiese sono i due riferimenti avanzati. In cronaca. L’assolo Fidelis comincia fin da subito: al minuto 4 un calcio di punizione centrale ma potente di Strambelli impegna Cannizzaro che respinge con i pugni, dieci minuti dopo è il turno di Scaringella che con un bel colpo di testa su cross dalla sinistra colpisce in pieno il palo. Sono le prove generali del gol del vantaggio che arriva inevitabile al minuto 24: Strambelli inventa dalla destra, Burzio fa la sponda con la testa, Bottalico gira di prima intenzione pescando l’angolino e trovando il primo centro del suo campionato. Di lì in avanti i padroni di casa non si fermano più. E così prima al minuto 39 arriva il bis, con Sasanelli che finalizza alla perfezione una bella azione sull’asse Strambelli-Burzio, e poi in pieno recupero arriva il tris, con lo stesso Strambelli che si mette in proprio e dalla distanza sorprende Cannizzaro, non perfetto nella circostanza.

La partita è già in ghiaccio, il secondo tempo di fatto serve solo per arrotondare il punteggio. Il minuto 63 è quello della doppietta personale di Bottalico che riceve dai 25 metri e lascia partire un mancino a giro che si infila sotto l’incrocio. Cinque minuti dopo Strambelli spreca la chance della sua doppietta lasciandosi ipnotizzare da Cannizzaro in uscita. Poco male, però, perché a siglare il definitivo 5-0 ci pensa Scaringella, bravissimo a pescare l’angolino al termine di un bell’uno-due con lo stesso Strambelli. E’ di fatto l’ultimo sussulto di un incontro che di lì in avanti non ha nulla da dire. Fa festa il Degli Ulivi, torna a sorridere Farina.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 5

SANTA MARIA CILENTO 0

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Fratti; Riefolo, Telera, Donida, Padalino (32′ st Lauriola); Feola (32′ st Giambuzzi), Bottalico; Sasanelli (38′ st Monterisi), Strambelli (27′ st Quitadamo), Burzio (29′ st Jefferson); Scaringella. A disp.: Castiglione, Baietti, Martinez, Sciaudone. All.: Farina.

SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Cannizzaro; Cocino, Campanella, Ferrante (1′ st Bonfini); Nunziante (9′ st Catalano), Coulibaly, Borgia (1′ st Nicoletti), Maio (1′ st Gassama), Ferrigno; Maiese; Persano (26′ st Gaeta). A disp.: Pappalardo, Silagailis, Di Cristina, Anzillotta. All.: Ferullo.

ARBITRO: Leorsini di Terni

RETI: 24′ pt e 18′ st Bottalico (FA), 39′ pt Sasanelli (FA), 45’+3 Strambelli (FA), 25′ st Scaringella (FA)

AMMONITI: Ferrante (SMC), Borgia (SMC), Nunziante (SMC), Campanella (SMC), Scaringella (FA)

NOTE: Recupero: 3′ pt; 3′ st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp