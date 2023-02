Romagnoli: ‘Lecce ha creduto in me nonostante infortunio’

“Nonostante un lungo infortunio, la società ha creduto in me. È un fatto inusuale e proprio per questo non vedo l’ora di ripagare la fiducia. Sono pronto, da una decina di giorni mi alleno con regolarità. Ho grandi motivazioni ed entusiasmo. Il caso ha voluto che cominciassi la mia avventura con il Lecce affrontando la Cremonese, squadra della mia città: subito grandi emozioni per me, ma sono concentrato per preparare al meglio una gara importantissima in chiave salvezza”. Così Simone Romagnoli, difensore centrale classe 1990, nuovo arrivato in casa giallorossa.

