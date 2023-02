Ceccaroni: ‘Lecce opportunità arrivata al momento giusto’

“È stato difficile lasciare Venezia, ho tanti amici e ho creato legami – ha detto Pietro Ceccaroni, nuovo difensore centrale giallorosso classe 1995 -. Lecce è un’opportunità importante, arrivata al momento giusto per provare una nuova esperienza e tornare in A. Adesso voglio conquistare e ripagare la fiducia della società e dei tifosi affinché questi mesi possano incidere anche sul futuro. La concorrenza non mi spaventa e quando si presenterà l’occasione mi farò trovare pronto. La salvezza? Bisogna mantenere sempre un certo equilibrio, evitando di esaltarsi o deprimersi lungo il percorso”.

