Roma, Ranieri: ‘Lecce non molla mai, nostro campionato inizia sabato’

Artem Dovbyk non sarà della partita contro il Lecce. La Roma dovrà probabilmente fare a meno del proprio terminale offensivo in vista della sfida che vedrà i salentini di scena all’Olimpico sabato sera. Ad annunciare l’assenza, mister Claudio Ranieri, nella consueta conferenza stampa pre-partita: “Dovbyk è influenzato, non sta bene. Non credo di averlo a disposizione per il Lecce. Vedremo domani, ma adesso non so se si allenerà”.

Il tecnico dei capitolini ha presentato così la sfida interna con il Lecce: “Adesso inizia il nostro campionato, dicembre ci dirà chi siamo e dove possiamo andare. Non esistono partite facili, dobbiamo mettercelo in testa. Il Lecce non molla mai. Ha vinto a Venezia ed ha pareggiato con la Juve al 93′. Hanno giocatori validi, con un allenatore nuovo che li fa giocare a calcio. Dobbiamo essere furbi e intelligenti perché ogni palla sarà importante. Voglio una squadra che scenda in campo senza conoscere il nome dell’avversario e faccia il suo gioco, così come abbiamo fatto a Napoli, a Londra e contro l’Atalanta. Questa è la Roma che io voglio, determinata su ogni pallone. La classifica dice che in questo momento lottiamo per uscire fuori dalla zona retrocessione. Questi sono giocatori abituati a stare da un’altra parte della graduatoria. Io sono abituato a stare sia di qua che di là, per cui dobbiamo lottare. Se sto di qua o di là voglio che la squadra lotti sempre. Difesa a quattro? Possibile, ma non lo dico. Non darò vantaggi agli avversari. Ci penso stanotte e domani decido. Hummels si è allenato, sta bene, così come anche Hermoso. Cristante invece ha ancora la caviglia blu per la botta subita”.

