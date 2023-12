Roma, lucano trova portafoglio con 1000 euro e lo restituisce

È stato davvero un gesto meraviglioso da parte di Raffaele, un signore settantasettenne originario di Senise, in Lucania, ma residente a Roma da molti anni. Tornando a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni, ha notato un portafoglio vicino alle ruote di un autobus.

Lo ha raccolto e ha scoperto al suo interno c’erano ben 1000 euro in contanti, senza documenti. Così, ha deciso di portarlo alla caserma dei Carabinieri più vicina, accompagnato dal figlio Fabio, convinto che quei soldi fossero la pensione di qualcuno destinata ai regali di Natale per i nipotini.

Dopo aver consegnato il portafoglio, Raffaele e Fabio decisero di pubblicare un post su Facebook nel gruppo ‘Sei di Monterotondo se’, sperando che il legittimo proprietario potesse leggere il messaggio. Il post, contenente informazioni sulla consegna in caserma, ha rapidamente fatto il giro del web.

Nel frattempo, un uomo si è presentato alla caserma dei Carabinieri per denunciare la perdita di un portafoglio e di un libretto postale, scoprendo che quei mille euro appartenevano a suo padre. Il portafoglio con il denaro è stato prontamente restituito.

Ma la storia non finisce qui: in segno di gratitudine, l’uomo si è presentato a casa di Raffaele con un cesto natalizio per ringraziarlo del suo gesto gentile e della sua onestà.

