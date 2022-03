Ue: Stefàno (Pd), – “Di fronte alle drammatiche immagini che ci giungono dell’Ucraina, l’Europa ha saputo rispondere con una straordinaria unità di intenti. Questa stessa unità dovremo dimostrarla nelle prossime ore nella gestione dell’accoglienza dei profughi che cercano riparo nei nostri Paesi. Una gestione che non potrà che essere condivisa ed equamente ripartita tra tutti i Paesi dell’Unione”. Così questa mattina Dario Stefàno, senatore del Pd e presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama, intervenendo a Parigi durante i lavori della assemblea plenaria della Cosac, la conferenza degli organi specializzati in affari comunitari. “Altra priorità assoluta dovrà essere – ha insistito Stefàno – quella di una gestione comune europea degli approvvigionamenti energetici e di un’ulteriore accelerazione verso la transizione ecologica, anche per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili provenienti da Paesi terzi”.