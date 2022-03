POTENZA- Si svolgerà lunedì 7 marzo alle 11.30 l’inaugurazione della sezione operativa della Dia a Potenza. Per l’occasione sarà presente il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Gli interventi del direttore della Dia e della titolare del Viminale saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Viminale (www.interno.gov.it) e sul sito della Direzione investigativa antimafia (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it). Successivamente il ministro sarà in prefettura dove alle 12.30 sottoscriverà, con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del numero unico di emergenza 112, alla presenza della stampa.

I giornalisti e fotocineoperatori interessati a partecipare all’inaugurazione della sede operativa della Dia potranno accreditarsi entro le 15 di domani 5 marzo compilando l’apposito form al seguente link https://forms.gle/pznwLrFY4HDsFfrM8 e dovranno presentarsi lunedì mattina entro le 10.45 alla Sezione Operativa di Potenza (Via N. Vaccaro, 90).

I giornalisti e i fotocineoperatori interessati a partecipare alla sottoscrizione del Protocollo e alla conferenza stampa potranno accreditarsi entro le 15 di domani, 5 marzo, inviando apposita mail all’indirizzo di posta elettronica prefettura.potenza@interno.it fornendo i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, documento di riconoscimento, la categoria di appartenenza (cineoperatore, fotoreporter, giornalista) e per i giornalisti il numero di tesserino professionale nonché la testata.

È indispensabile indicare nell’oggetto della predetta mail la dicitura: Accredito stampa. Gli accrediti potranno essere ritirati la mattina dell’evento presso la Prefettura di Potenza. I giornalisti e fotocineoperatori accreditati dovranno presentarsi il giorno dell’evento, presso la Prefettura di Potenza entro le 12