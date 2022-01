ROMA – Il direttore Generale di ADM Prof. Marcello Minenna ed il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Dr. Maurizio Vallone, hanno sottoscritto ieri a Roma, presso la sede dell’Agenzia, in Piazza Mastai, un importante protocollo di intesa volto a rafforzare la collaborazione operativa tra le due istituzioni.

Minenna ha espresso “viva soddisfazione per l’accordo, che formalizza una collaborazione già in essere, e che mira a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori di competenza dell’Agenzia”.

“È un momento importante – ha sottolineato Vallone – sul territorio collaboriamo già efficacemente con le articolazioni dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che svolge un compito straordinario. Questo accordo potrà permettere di raggiungere importantissimi risultati”.