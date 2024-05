Rissa notturna a Matera: sei giovani denunciati

Nel marzo del 2023, un intervento della Polizia ha sedato una violenta rissa in via Gravina, segnalata al 113. Sul posto, gli agenti trovarono un giovane ferito e altri cinque coinvolti nello scontro.

Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che si trattava di due gruppi di giovani residenti tra Matera, Ferrandina e Gravina in Puglia. Le cause del litigio, legate a un precedente incontro fortuito in Via Dante, sono state discordanti tra le parti coinvolte.

Due dei giovani coinvolti hanno richiesto cure mediche a seguito degli scontri e tutti e sei sono stati denunciati alle autorità competenti. Attualmente, la Procura della Repubblica di Matera ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai presunti protagonisti della rissa.

