Tentato furto alle Poste di Scanzano, rapinatori messi in fuga

Tentativo di furto verificatosi a Scanzano Jonico (Matera) ai danni dell’ufficio postale. I rapinatori hanno cercato di forzare la saracinesca d’ingresso, ma sono stati messi in fuga da una pattuglia dei Carabinieri di Policoro, intervenuti sul posto. Ne è nato un breve inseguimento, ma i ladri hanno fatto perdere le proprie tracce.

Ugl chiede azioni concrete contro la criminalità

L’Ugl ha sempre sottolineato che gli episodi di criminalità a Scanzano Ionico e in tutta la fascia ionica turbano la quiete pubblica. È importante non far sentire i cittadini soli, ma dobbiamo tutti insieme far rinascere il concetto di solidarietà e impegno sociale per contrastare ogni forma di illegalità. È necessario unire le forze con le autorità, i sindacati, i cittadini, gli operatori agricoli, gli imprenditori e altri attori locali. Tuttavia, le risposte più efficaci spettano allo Stato, che finora sembra non aver fatto abbastanza. Questo è il commento di Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, dopo l’ennesimo tentativo di furto all’ufficio postale di Scanzano Jonico.

Giordano ha espresso preoccupazione per l’inquietudine dei cittadini di Scanzano Ionico, che si sentono sotto assedio. Ha richiesto un potenziamento della sicurezza da parte del Ministero dell’Interno, lodando Roberto Rampino, capitano dei Carabinieri, e i suoi uomini per l’impegno nel mantenere l’ordine pubblico. Tuttavia, ha ribadito la necessità di istituire un presidio permanente considerando che a Scanzano non ci sono più forze dell’ordine dopo il trasferimento del Commissariato di Polizia a Policoro.

Secondo Giordano, intensificare i controlli non può essere solo una richiesta occasionale. Il problema deve essere risolto con fatti concreti considerando l’importanza economica e turistica di Scanzano Ionico. Le istituzioni devono adottare un approccio diverso per garantire sicurezza e serenità a cittadini e imprenditori.

