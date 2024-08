Rissa in spiaggia a Gallipoli, scatta il provvedimento del Questore

I poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli hanno notificato al titolare di uno stabilimento balneare il provvedimento ex art. 100 TULPS, firmato dal Questore Lecce, ed emesso a seguito dell’attività istruttoria svolta dal personale della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale.

Il provvedimento sospende l’attività per la parte riguardante la somministrazione di bevande e alimenti dalle ore 17.00 e fino alla sua chiusura, per la durata di quindici giorni.

L’atto si è reso necessario a seguito dei fatti avvenuti la sera del 3 agosto, quando alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, di servizio di controllo del territorio, transitando nelle vicinanze del litorale, sono state allertate da un passante per una rissa in corso all’interno dello stabilimento.

Le forze dell’ordine hanno verificato che nella struttura era in corso una festa con musica ad alto volume e con centinaia di giovani che ballavano. In quel contesto, hanno constatato che, poco prima del loro arrivo, alcuni avventori avevano rivolto degli apprezzamenti a delle turiste, per poi allontanarsi. Tra i fidanzati di queste ultime e gli addetti alla sicurezza del lido era anche scoppiata una rissa, in seguito alla quale è stato necessario l’intervento di due ambulanze per trasportare i turisti in ospedale. Nella colluttazione sono rimasti feriti anche alcuni addetti alla sicurezza.

