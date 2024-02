Riparte la carovana di Bicinpuglia, prima tappa a Carovigno

Riparte, attesissima, la carovana di Bicinpuglia. E lo fa da una gradita novità, la prima edizione dell’XC Carovigno, organizzata dall’apprezzata società Carbinia Bike, che si svolgerà domenica 25 febbraio nel bellissimo comune brindisino.

La manifestazione, ovviamente sotto ‘egida di UISP Puglia, sarà caratterizzata da un tracciato da quattro km a giro da percorrere sette volte per un totale di 650 m dsl, che prevederà saliscendi e percorsi tecnici tra i due parchi provinciali situati nel centro di Carovigno.

Il ritrovo è previsto per le ore 7, la partenza per categorie alle 9:30: il luogo di incontro è il Parco Comunale delle due colonne, un luogo incantevole, degna cornice di uno straordinario evento.

E’ già possibile iscriversi alla gara sul portale ufficiale di Bicinpuglia, al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=277#descrizione_title.

“Dopo quattro lunghi anni di assenza, la Carbinia Bike rimette l’abito di organizzatore – commenta con orgoglio Angelo Schiena, atleta e membro del direttivo della Carbinia Bike – un’abito che in passato ha indossato con lusinghieri risultati leggendo i giudizi sui social lasciati da chi ha gareggiato a Carovigno; lo fa con una manifestazione inedita per la Città, una XC in Mountain bike che promette spettacolo grazie anche all’aiuto di bicinpuglia. Una gara “sudata” nell’organizzazione perché i numerosi cantieri aperti hanno costretto la Società a cambiare spesso il percorso, ma la voglia di partire ha superato ogni ostacolo ed il percorso studiato alla fine farà divertire i tanti appassionati che verranno. Il Parco delle Colonne, la zona antistante la “Villa” e sullo sfondo il Castello Dentice di Frasso, offrono uno sfondo unico ed inimitabile”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author