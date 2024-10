Rimpasto nella giunta di Trani, le nuove nomine

Dopo il terremoto politico delle scorse ore che ha investito l’amministrazione comunale tranese, con due assessori dimissionari che hanno lasciato il proprio posto in giunta, si ridefinisce il panorama politico della compagine guidata dal Sindaco Bottaro. Ad entrare in giunta Paola Valente, ex assessore già dell’amministrazione di centrodestra guidata da Pinuccio Tarantini, in quota Forza Italia, e Alessandro Capone. Paola Valente ha ricevuto la delega a Transizione ecologica, Personale, Igiene Urbana, Agricoltura, Pesca e Sport. Alessandro Capone invece ha ricevuto la delega ad Attività produttive, Commercio, Artigianato, Politiche per lo sviluppo economico e Politiche abitative.

Durissima la presa di posizione dell’ormai ex assessore allo Sport Leo Amoruso, che ha fortemente criticato la sua richiesta di dimissioni evidenziando diverse ombre sulla vicenda politica.

