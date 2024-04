Rimini, tarantina di 37 anni muore dopo bagno a mare

Una donna di 37 anni è morta sulla spiaggia di Rimini, pare dopo essersi immersa in mare. È successo al bagno 136 di Miramare di Rimini intorno alle 10.00 di giovedì 11 aprile. Sul posto la Capitaneria di Porto, Polizia, Vigili del Fuoco e 118, tutti soccorsi allertati da un uomo che ha tentato di soccorrere la donna.

Sembra che il primo a rendersi conto delle difficoltà che la 37enne, originaria di Taranto e residente nel Milanese, sia stato un ragazzo che non ha esitato a entrare in mare. Il giovane, nordafricano, che ha rischiato di annegare a sua volta è riuscito a trascinare a riva la 37enne. Sul posto i sanitari del 118 le hanno praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

