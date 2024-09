Rimini, imprenditore pugliese accusato di molestie sessuali

Un imprenditore pugliese di 40 anni, leader nel settore del turismo, è attualmente sotto processo con l’accusa di aver molestato due giovani donne durante uno stage di formazione per animatori turistici tenutosi a Rimini. Il prossimo 24 settembre, l’uomo comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, per il processo in abbreviato.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l’accusato, difeso dall’avvocato Marco Ditroia, è già stato interrogato nel corso del procedimento. Il giudice ha ritenuto necessario ascoltare anche le testimonianze delle due ragazze, una delle quali si è costituita parte civile. Le ragazze hanno ribadito le accuse, denunciando di aver subito molestie sessuali durante uno dei corsi di formazione che ogni anno si tengono a Rimini per reclutare giovani animatori, anche appena maggiorenni, da inserire nei villaggi turistici.

L’imputato ha respinto le accuse, sostenendo che le ragazze fossero gelose e che l’ambiente competitivo avesse generato dei fraintendimenti. Il processo si concluderà il 24 settembre.

