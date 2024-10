‘Ridotto impatto ex Ilva, ma resta rischio per quartiere Tamburi’

Durante le audizioni in commissione Ambiente del Consiglio regionale, Lucia Bisceglia di Aress Puglia ha evidenziato una riduzione complessiva dell’impatto dell’ex Ilva sulla città di Taranto. Tuttavia, persiste una criticità in termini di rischio sanitario, con particolare attenzione alla popolazione residente nel quartiere Tamburi. “Per quanto ci riguarda, in questa fase stiamo contribuendo all’esame della documentazione prodotta dal gestore, un’importante novità per il futuro dello stabilimento,” ha sottolineato Bisceglia, aprendo a nuove prospettive per la gestione dell’impianto.

