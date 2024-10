Nuovo titolo per la serie sul delitto di Sarah Scazzi

Disney+ ha ufficialmente annunciato il cambio di titolo per la serie sul delitto di Sarah Scazzi, che sarà ora semplicemente intitolata “Qui non è Hollywood”. La decisione segue un provvedimento del Tribunale di Taranto, emesso in risposta al ricorso del Comune di Avetrana, che ha richiesto la sospensione della serie e una revisione del titolo. La nuova data di uscita è fissata per il 30 ottobre 2024.

Diretta da Pippo Mezzapesa, con sceneggiatura scritta insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia. Il cast include Vanessa Scalera, Paolo De Vita, Giulia Perulli, Imma Villa e Federica Pala, con Anna Ferzetti nel ruolo di una giornalista e Giancarlo Commare nei panni di Ivano.

Basata sul libro “Sarah. La ragazza di Avetrana” di Gazzanni e Piccinni, la serie cerca di portare in scena una storia complessa e drammatica, ora con un titolo che si distanzia da riferimenti geografici, in attesa dell’udienza prevista per il 5 novembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author