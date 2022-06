La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le date del prossimo campionato di Serie D. Si riparte domenica 4 settembre, dunque con qualche giorno di anticipo rispetto alla passata stagione. Ma quali squadre parteciperanno al prossimo campionato di D? È ancora un po’ troppo presto per dirlo. Sicuramente una fra Akragas e Martina, che nella doppia finale si contenderanno la promozione in Serie D negli spareggi nazionali di Eccellenza, il tutto verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud. Bisognerà poi capire quali società decideranno di non iscriversi, per poi concentrarsi su eventuali ripescaggi. Infine, restando in tema ripescaggi, sarà importante comprendere quali formazioni usufruiranno della propria vittoria ai playoff per sperare di ritagliarsi un posto fra i professionisti della Serie C. A tal proposito è stata già stilata la graduatoria delle formazioni che potrebbero giovare di un eventuale ripescaggio, abbandonando la Serie D nel caso in cui qualche squadra di Lega Pro non dovesse iscriversi. Nella classifica delle nove compagini che hanno vinto i playoff del proprio girone, il Francavilla in Sinni occupa il sesto posto con un punteggio di 1,86. Davanti ai lucani troviamo rispettivamente Torres, Clodiense, Poggibonsi, Lentigione e Cavese. Nella graduatoria perdenti delle finali playoff il Bitonto è ottavo con un punteggio di 1,71, davanti alla sola Afragolese. Infine, nella graduatoria perdenti semifinali c’è il Fasano al settimo posto, con un punteggio di 1,73