La regione regina del turismo con BuyPuglia e Btm 24

BARI – Settanta buyers da tutto il mondo che incontreranno circa 90 operatori turistici. E poi il tour experience con i sette itinerari dalla Daunia al Salento. Oltre un centinaio di appuntamenti distribuiti in otto sale conferenze e una decina di aree tematiche con la presenza di oltre 400 relatori e tavoli di confronto, formazione, workshop e approfondimento sulle opportunità e sugli scenari legati al settore.

La Puglia si propone come il terzo polo italiano per i professionisti del turismo. Dopo la prima positiva esperienza dello scorso anno, l’ottava edizione del BuyPuglia e la decima di Btm Italia – Business Tourism management tornano insieme in Fiera del Levante a Bari dal 27 al 29 febbraio prossimi. I due appuntamenti condivideranno ancora una volta con l’industria turistica l’energia propulsiva che proviene dalla sinergia fra pubblico e privato, con un’azione rivolta a buyers internazionali e italiani, operatori, enti pubblici e privati, comunità ospitanti, aziende attente alla formazione.

