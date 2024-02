Brindisi, accordo Comune – Enel: strade nuove a carico della società elettrica

Enel distribuzione rifarà il manto stradale di oltre 20Km di strade cittadine in cambio dell’autorizzazione per affettuare alcuni lavori alla rete elettrica. E’ il risultato di un innovativo protocollo d’intesa siglato con il Comune di Brindisi. Secondo l’Anci un esempio da seguire in tutta Italia.

