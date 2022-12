Regione Puglia approva bando per Hydrogen Valley

Condividi su...

La Regione Puglia ha approvato lo schema di bando per realizzare l’Hydrogen Valley. L’obiettivo è trasformare le aree industriali dismesse in luoghi di produzione di idrogeno verde e rendere possibili i progetti di decarbonizzazione, primo tra tutti quello di Ilva. Il bando, in fase di pubblicazione, disciplina le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Il limite massimo di agevolazione concedibile per proposta progettuale, da presentarsi in forma singola o congiunta, è pari a 10 milioni. La Regione intende incentivare la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall’energia elettrica di rete, promuovere il riutilizzo delle aree industriali inutilizzate e a favorire la ripresa economica delle economie locali.

Emiliano: “Puglia sarà il polo dell’idrogeno italiano” – “Questo bando è uno dei primi importantissimi passi per fare realmente della Puglia il Polo dell’Idrogeno italiano. E accelerando la diffusione dell’idrogeno verde saremo sempre più vicini al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla strategia regionale ma anche da quella nazionale ed europea al 2030 e al 2050, a vantaggio dell’ambiente e della diffusione di energia green”, ha detto Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia.

Bellomo: “Bando Hydrogen Valley non resti sulla carta” – “Saluto, non senza un pizzico di orgoglio, l’approvazione dello schema di bando per realizzare l’Hydrogen Valley in Puglia. E’ da lungo tempo che la Lega, anche attraverso una mozione di tutti i suoi consiglieri presentata un anno fa, chiede di investire risorse su progetti innovativi che impieghino l’idrogeno come vettore di energia prodotta da fonti rinnovabili – dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega -. Naturalmente, ci auguriamo che il bando non resti solo sulla carta e si proceda rapidamente a coniugare i verbi al presente e non più al futuro. Sempre che Emiliano, come troppo spesso è accaduto in passato, non si preoccupi maggiormente della resa dei conti interna al suo partito che dell’interesse dei cittadini pugliesi”.