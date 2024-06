Regione Puglia, accordo con Amazon per digitalizzazione pmi

La Giunta Emiliano ha approvato uno schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Amazon Services Europe Sarl “finalizzato alla realizzazione di un piano sinergico finalizzato al sostegno della digitalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio regionale, anche attraverso l’organizzazione di attività formative dedicate” e “alla promozione dei prodotti della Regione Puglia attraverso il lancio di una sezione dedicata all’interno dello store Made in Italy”. L’accordo non produce alcun vincolo di esclusività per le parti, dal momento che ulteriori analoghe proposte di collaborazione potranno essere sottoposte da altri soggetti privati all’attenzione del Dipartimento dello Sviluppo Economico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author