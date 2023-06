Regione Puglia: 5 milioni per favorire vita autonoma disabili

La Giunta regionale pugliese ha approvato un finanziamento di circa 5 milioni di euro per un piano di attività mirato a favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche in assenza di supporto familiare.

La Regione Puglia intende agire in due direzioni per sostenere le persone con disabilità e non autosufficienti: fornire risorse per sostenere le spese di assistenza e promuovere iniziative volte all’autonomia parziale o totale delle persone con disabilità.

Nel contesto dell’assistenza indiretta a favore delle persone con disabilità gravi e non autosufficienti, tramite una misura chiamata Assegno di cura, la Regione Puglia eroga un contributo mensile dopo la pubblicazione di un apposito avviso e l’esecuzione di procedure istruttorie da parte delle aziende sanitarie. Tale contributo è finanziato sia da risorse nazionali che da risorse regionali.

