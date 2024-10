Regione, niente Def ma passano gli 007 del M5s

Bari – Niente documento di economia e finanza in Regione ma passa la proposta del Movimento 5 Stelle per il potenziamento dell’attività ispettiva dell’ente e l’istituzione del N.I.R. Per le opposizioni, solo una bandierina. Via libera anche alla proroga sulle graduatorie per le assunzioni nell’ente.

