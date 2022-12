Condividi su...

Bari – “La Puglia non è il sultanato di Emiliano”: in quattro, in Regione, passano con Azione, con tanto di benedizione del leader nazionale – Carlo Calenda – ma senza lasciare la maggioranza di centrosinistra. Tra loro anche gli ex Pd, Fabiano Amati e Ruggiero Mennea.