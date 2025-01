Regione, Emiliano contro Consiglio: in Procura le carte del Bilancio

Bari – Governatore contro Consiglio regionale, in mezzo, le norme sulle nomine volute da Antonella Laricchia. In via Gentile esplode il caso dell’emendamento alla manovra finanziaria, appena promulgata. Il governatore, cita La Gazzetta del Mezzogiorno, avrebbe allertato la Procura. La consigliera: “Questa reazione scomposta dimostra che probabilmente i miei sospetti sui tentativi di condizionare l’ufficio di presidenza durante l’ultima seduta di Consiglio erano fondati”.

