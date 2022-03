BARI – L’allarme lo lancia il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo in audizione in IV commissione per chiedere aiuti a sostegno del settore. “Urgente puntare sull’energia sostenibile” – ha detto Rollo. “Dalla Regione sta per arrivare un bando dedicato alle rinnovabili” – lo ha precisato l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci rispondendo alle domande di Legacoop.

Servizio di Ilaria Delvino